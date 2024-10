Atento e curioso, Cláudio Ramos aproveitou a presença de Adriano Silva Martins na emissão de quinta-feira, 17 de outubro, do 'Dois às 10', da TVI, para esclarecer todos os detalhes sobre a relação entre o filho de José Castelo Branco, Guilherme, e Betty Grafstein.

"A Betty está, entre aspas, sequestrada e não se pode relacionar com ninguém que a vincule ao José Castelo Branco", respondeu o comentador quando questionado pelo apresentador sobre qual a relação que a empresária mantém com o enteado.

"Calculo que para o Guilherme seja difícil, porque o Guilherme foi enteado da Betty durante 28 anos, portanto é difícil perderes o contacto com alguém que foi tão importante na tua vida", enalteceu, dando conta da tristeza que Guilherme Castelo Branco sente relativamente ao tema.

A suposta interdição de contacto entre familiares próximos de José Castelo Branco e Betty surgiu depois das queixas de violência doméstica contra o socialite, acusado de maus-tratos contra a mulher.

"A última vez que o Guilherme foi ao hospital e esteve com a Betty, e que a Betty quase não o reconheceu, ou custou reconhecer ao princípio, ele tentou contactá-la numa segunda ocasião e já o Roger Basile, filho de Betty Grafstein, tinha interditado o contacto. Estas são as regras e o Guilherme vai ter de as respeitar", completou.

Betty Grafstein, de 95 anos, estará atualmente internada devido a problemas de saúde graves relacionados com a sua idade avançada. A empresária encontra-se em Nova Iorque, para onde foi levada depois de, em Portugal, ter disparado a polémica relacionada com a alegada violência doméstica de que era vítima.

