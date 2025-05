Rute Ahchak, de 48 anos, concorrente da atual edição do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', abriu o coração aos colegas e fez uma partilha emocionante.

A cabeleireira contou que há 25 anos descobriu uma traição por parte do companheiro quando a sua filha tinha apenas nove meses de vida. Confrontada com essa situação, Rute comprou uma casa às escondidas do pai da filha e, meses depois, quando tinha tudo tratado para começar uma vida sozinha, contou-lhe que sabia e que se ia embora.

"Toda a gente disse que eu era louca e passado duas semanas a louca estava certa, ela já vivia com ele".

"Vivi sempre com um sorriso na cara. Por dentro só eu sabia, Cheguei aos 46 quilos. [...] Tive sempre muito apoio dos meus pais", confessou emocionada.

Veja aqui o vídeo.

