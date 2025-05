César, um dos participantes da atual edição do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista', abriu o coração para falar sobre as experiências menos boas que marcaram o seu passado e de como as ultrapassou.

"Namorei uma fulana, abri uma loja em meu nome para ela, meteu-me na penúria, mas como sou um homem de luta ultrapassei esse obstáculo. Casei, tive três filhos maravilhosos…", começa por contar.

"Vivi uma união de facto de sete anos sem nenhuma confusão, sem uma briga. Entretanto, tive de ir buscar os meus filhos para viver comigo e foi o maior desafio que tive", continuou, notando que a companheira à época não aceitou os filhos e que por isso acabou por metê-la fora de casa.

"Quando pensei que tinha alguém para estar ao meu lado, toda a gente me virou as costas", completa, destacando uma vez mais a importância que os filhos tiveram nos momentos mais difíceis.

Veja aqui o momento.

