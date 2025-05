O relacionamento de Marta e César do 'Casados à Primeira Vista' está cada vez mais tenso. Desta vez, o casal voltou a discutir devido a um dos momentos que marcaram o seu enlace, nomeadamente, quando Marta afirmou na altura "que não beijava aquele homem". O assunto voltou a ser trazido à baila por César, que se revelou indignada, reação que assustou Marta.

"O César foi um bocadinho bruto a falar comigo e eu tenho pensar se quero realmente ou não. Foi uma desilusão total para mim, sinceramente. Fiquei até magoada", afirmou para as câmaras.

Num telefonema no qual desabafou com o filho, Marta confessou que não percebia o motivo pelo qual o parceiro de experiência estava com a aquela atitude. "Não estou para aguentar isto. Prefiro vê-lo calado e mais nada", atirou.

Veja aqui o momento completo.

Leia Também: "Mandei-o para o c******" Rafaela de 'Casados' perde as estribeiras