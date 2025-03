Este foi com certeza um dos casamentos mais tensos do programa 'Casados à Primeira Vista'. No domingo, dia 30, Marta Neto (de 53 anos) deu o nó com César (de 55), enlace que ficou marcado com uma enorme "desilusão" por parte da noiva...

Se por um lado, o tarólogo de Braga "gostou daquilo que viu", o mesmo não se pode dizer em relação à noiva.

"Não criei expectativas - gordo, magro - só tinha dito uma coisa: e foi para essa coisa que eu olhei. Ele sorriu para mim e eu vi… Foi uma desilusão. Fiquei um bocado embasbacada sem saber o que fazer", notou sem especificar do que se tratava.

"Achei logo que não fosse o estilo da minha mãe", observou o filho de Marta, que a levou ao altar.

A noiva ficou de tal maneira tensa que acabou mesmo por desmaiar. "Quando meteu a aliança estava a tremer com as mãos muitos frias, não é normal. Estava a ver que ela não estava bem", descreveu César.

