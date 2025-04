O casamento de Marta e César no programa 'Casados à Primeira Vista', na SIC, foi sem dúvida um dos mais tensos da atual temporada. Afinal, quem não se lembra do (quase) desmaio da noiva ainda no altar e das lágrimas de desilusão após conhecer o noivo?

Ora, depois da tempestade vem a bonança e a verdade é que Marta mudou de ideias quanto a César.

Tal ficou bem visível no programa deste domingo, dia 20 de abril, num encontro com os especialistas.

"Gostei de saber que ele é um bom pai, que é uma pessoa muito respeitadora, que me transmitiu logo uma segurança enorme, foi gratificante ter assim um homem ao meu lado, porque eu ia dizer que não", notou.

"Nós, seres humanos, nunca podemos ir pela primeira aparência, porque é errado, porque a beleza está dentro", acrescentou num tom de arrependimento pelo julgamento que fez.

Para Marta, César é um "grande homem" e "tudo aquilo que precisa".

O sentimento de admiração é mútuo, uma vez que o tarólogo não escondeu a sua admiração pela companheira. "Superaram as minhas expectativas em relação à Marta, os meus filhos adoraram-na, ela também gosta muito deles", realçou.

Será que este casamento é para durar?

