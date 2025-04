César e Marta, um dos casais do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', começaram de uma forma mais complicada, com a noiva a desmaiar no altar, mas a lua de mel parece estar a correr melhor, pelo menos para o tarólogo.

O casal está na ilha da Madeira e o concorrente assume que "as coisas estão a evoluir melhor do que ele esperava".

Porém, Marta consegue apontar alguns aspetos menos positivos do noivo. "Não tem tanto poder de comunicação, de argumentação como eu, ele fala e repete-se muitas vezes, atrapalha-se um pouco", contou, em depoimento.

Mesmo assim, a cabeleireira consegue ver aspetos positivos no marido. "É bom pai, preocupado, atento, nasceu para ser pai. É brincalhão, amigo, respeitador", disse Marta ao companheiro.

