Marta e César, de 'Casados à Primeira Vista', estão a aproveitar a lua de mel na Madeira.

O casal não começou bem este desafio do casamento já que Marta desmaiou no altar e não ficou agradada com o aspeto físico do tarólogo. Mesmo assim, a cabeleireira decidiu avançar com a 'relação'.

Na ilha, os dois têm conseguido manter uma relação cordial, com alguns momentos de diversão e Marta chegou mesmo a 'baixar a guarda' em relação ao marido.

Ao fazerem um jogo dado pelos especialistas, onde tinham que responder a algumas questões, Marta acabou por fazer uma confissão surpreendente.

"O que faço que te pode fazer sorrir? Já aconteceu?" era a pergunta, ao que César respondeu:

"Eu acho que essa pergunta vem mesmo a calhar porque ainda agora te fiz rir tanto, na descida das cestas da Madeira, que tu quase que era nas calças mesmo. Foi engraçado. Eu sou natural e tu achaste piada à situação", disse César.

Perante isto e, em depoimento, Marta acaba por confessar: "Se fosse para ser um companheiro de vida falta-lhe um bocadinho de classe, de postura. [...] Para um amigo está ótimo, é bom ter assim um amigo".

