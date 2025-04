Depois de Milene e Ruben, Marta e João Ricardo podem ser o próximo casal a terminar o casamento e deixar o programa 'Casados à Primeira Vista'.

A participante ameaçou desistir da experiência caso o mau ambiente entre ela e o agora marido se mantenha.

"Se chego ao final desta semana e houver mau ambiente ou ele se recusou [a fazer as atividades que preparou para o noivo], sinceramente, penso em sair na próxima semana", confessou ao conversar com as amigas.

Grande parte dos casais da experiência, recorde-se, estão agora a viver a semana em que conhecem as rotinas da noiva.

