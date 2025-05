Marta Sá, a noiva de João Ricardo do 'Casados à Primeira Vista', esteve esta quarta-feira no programa 'Júlia'.

A empresária do Porto acabou por revelar que o 'ex' mostrou interesse noutra participante do formato da SIC logo no início da experiência.

"O primeiro dia que estamos nos apartamentos e estamos os dois sentados, ele diz-me: 'Se desse para haver troca de casais é que era'. Foi logo mal chegámos de lua de mel. Era a Milene, ele depois até lhe mandou uma mensagem. [...] Tinhamos acabado de conhecer a nossa casa e ainda levei com isso", confessou à apresentadora.

"A Milene estava sentada ao meu lado quando recebeu uma mensagem e ficou muito atrapalhada, não sabia se havia de me mostrar ou não. [...] Guardámos para nós, nunca entrei nesta experiência para polémicas e foi uma coisa que quis guardar deste início. [...] Ele assumiu o erro e disse que não tinha sido inteligente da parte dele, foi uma conversa boa e aproximou-nos", disse Marta.

Contudo, o casal acabou por abandonar a experiência.

Veja aqui o momento.

Leia Também: João Ricardo, de 'Casados', fala sobre morte da ex-mulher

Leia Também: Beijo na boca? Temos! Carla e Nelson cada vez mais apaixonados