Vítor de Sousa luta neste momento contra uma grave depressão. Conforme Simone de Oliveira revelou à imprensa, o ator estava fechado em casa. Entretanto, Luísa Castel-Branco notou que a cantora já conseguiu falar com ele, embora Vítor de Sousa continue "sem atender o telefone a ninguém".

Vítor de Sousa, de 78 anos, estará a viver uma fase particularmente difícil da sua vida. Segundo Simone de Oliveira revelou à revista Nova Gente, o reconhecido ator estará a batalhar contra uma grave depressão que o levou a fechar-se em casa. "Ele não atende ninguém. Está com uma depressão de tal modo que não fala com ninguém, não vai à rua, ninguém sabe o que se passa, ninguém sabe o que é que aconteceu", revelou a intérprete de 'Sol de Inverno' à publicação. Entretanto, Luís Osório fez uma partilha na sua página de Instagram dedicada a Vítor de Sousa. "Não há nada que se possa fazer, só tu poderás sair da absoluta tristeza, da absoluta escuridão, do absoluto sofrimento em que estás. Os teus amigos alertaram publicamente para a necessidade de te batermos à porta, de te dizermos que és especial, único. Receio que isso não seja suficiente. Sei que deves estar a receber milhares de mensagens de gente que gosta de ti e até dos que, nestas ocasiões, adoram espalhar palavras pelas feridas, dá-lhes prazer serem hipócritas", escreveu numa emocionante partilha. "Já escrevi tantas vezes sobre a depressão, sei o que é estar aprisionado num buraco em que qualquer movimento nos faz rapidamente regressar à cama. A minha mãe, julgo que a conheceste, esteve tantos anos assim", notou. Luísa Castel-Branco falou com Simone de Oliveira sobre Vítor de Sousa No programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 25 de junho, Luísa Castel-Branco revelou que teve a oportunidade de falar com Simone de Oliveira sobre o assunto, de maneira a saber do atual estado do artista. "Falei com a Simone [de Oliveira] antes de entrar e ela já conseguiu falar com ele, a tentar puxá-lo para cima, como é óbvio, houve outra pessoa que também conseguiu falar com ele, de resto continua sem atender o telefone", informou. Luísa lembrou que Vítor de Sousa já teve várias depressões ao longo da vida, sendo que uma das mais graves foi quando a mãe morreu. "Depois começou a ter menos trabalho, o que é muito estranho, porque o Vítor é um grande ator e há falta de atores masculinos", realçou. "O Vítor para além de ser um grande ator é das pessoas mais bem educadas, cavalheiro, mais tudo que já não há", completou. A luta pela saúde mental Numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro em 2019, Vítor de Sousa partilhou a sua história de vida, marcada pela separação dos pais e pela difícil relação com o padrasto, que chegou a incluir episódios de violência. Este contou que tentou, inclusive, pôr termo à vida devido a um grave desgosto de amor. Sabe-se que lidou com outros problemas de saúde, entre eles, diverticulose, que segundo o website da CUF pode provocar dores abdominais.

__

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades (todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende):



Atendimento psicossocial da Câmara Municipal de Lisboa

800 916 800 (24h/dia)



SOS Voz Amiga - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

800 100 441 (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito)

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (entre as 16h e as 00h00)



Conversa Amiga

808 237 327 (entre as 15h e as 22h, número gratuito)

210 027 159



SOS Estudante - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

239 484 020 - 915246060 - 969554545 (entre as 20h e a 1h)



Telefone da Esperança

222 080 707 (entre as 20h e as 23h)



Telefone da Amizade

228 323 535 | 222 080 707 (entre as 16h e as 23h)



Aconselhamento Psicológico do SNS 24 - No SNS24, o contacto é assumido por profissionais de saúde

808 24 24 24 selecionar depois opção 4 (24h/dia)

