Vítor de Sousa, de 78 anos, tem sido notícia nas últimas semanas devido a um alegado desaparecimento motivado por uma depressão grave que, segundo amigos próximos, o levou a fechar-se em casa e ficar incontactável.

Perante a onda de preocupação que se gerou publicamente, com vários nomes conhecidos como Simone de Oliveira a tentarem contacto com Vítor de Sousa e a falarem publicamente apelando a que o ator percebesse que estavam disponíveis para o ajudar e, acima de tudo, preocupados, este resolveu reaparecer e reagir.

Através de uma mensagem deixada na sua pagina oficial de Facebook, Vítor de Sousa confirmou ter-se isolado nos últimos tempos e referiu até ter sido "injusto" por ter-se afastado de todos os que se preocupam consigo.

"Meus amigos, meus colegas, minha família… Reconheço que tenho sido injusto refugiando-me num silêncio que a mim próprio me dói. Sei que tenho estado ausente nos últimos tempos e senti que era altura de dizer algo, pois muitos há que se preocupam comigo", reconheceu.

Optando por não falar sobre as notícias de que estará com uma grave depressão, Vítor de Sousa referiu apenas estar a enfrentar "maleitas naturais" da idade. "A verdade é que estou bem dentro das maleitas naturais que a idade nos traz", disse.

Por fim, o veterano ator agradeceu a onda de preocupação que se gerou à sua volta nas últimas semanas. "Agradeço as inúmeras mensagens de amor, apoio e carinho de todos. Um abraço fraterno e até breve", rematou.



Como surgiu a notícia de depressão grave?

As notícias que davam conta de que Vítor de Sousa estaria a enfrentar uma grave depressão surgiram depois de Simone de Oliveira ter referido este facto em declarações à revista Nova Gente.

"Ele não atende ninguém. Está com uma depressão de tal modo que não fala com ninguém, não vai à rua, ninguém sabe o que se passa, ninguém sabe o que é que aconteceu", disse a cantora em declarações à publicação.

Simone tinha como objetivo que as suas palavras de preocupação chegassem a Vítor de Sousa, uma vez que tentava há semanas falar com o amigo.

Há uma semana, Vítor de Sousa permanecia isolado e a preocupação aumentava

No dia 25 de julho deste ano, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI, Luísa Castel-Branco contou ter conversado com Simone de Oliveira a respeito de Vítor de Sousa e confirmou que o ator continuava isolado.

"Falei com a Simone [de Oliveira] antes de entrar e ela já conseguiu falar com ele, a tentar puxá-lo para cima, como é óbvio, houve outra pessoa que também conseguiu falar com ele, de resto continua sem atender o telefone", referiu no programa matutino.

A comentadora Luísa Castel-Branco disse ainda ter conhecimento de que Vítor de Sousa já enfrentou várias depressões ao longo da vida, nomeadamente quando a mãe morreu e devido ao facto de, ao longo dos anos, ter começado a ter menos trabalho como ator.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades (todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende):



Atendimento psicossocial da Câmara Municipal de Lisboa

800 916 800 (24h/dia)



SOS Voz Amiga - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

800 100 441 (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito)

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (entre as 16h e as 00h00)



Conversa Amiga

808 237 327 (entre as 15h e as 22h, número gratuito)

210 027 159



SOS Estudante - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

239 484 020 - 915246060 - 969554545 (entre as 20h e a 1h)



Telefone da Esperança

222 080 707 (entre as 20h e as 23h)



Telefone da Amizade

228 323 535 | 222 080 707 (entre as 16h e as 23h)



Aconselhamento Psicológico do SNS 24 - No SNS24, o contacto é assumido por profissionais de saúde

808 24 24 24 selecionar depois opção 4 (24h/dia)

