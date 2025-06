Billie Joe Armstrong, vocalista dos Green Day, acabou a ser destacado num vídeo viral nas redes sociais depois de ter parado um espetáculo da banda na Alemanha, no domingo, dia 22 de junho. Isto porque um fã estava a 'atacá-lo' com uma pistola de água.

Aconteceu quando o grupo estava a atuar no Hurricane Festival, e o cantor viu-se obrigado a interromper o concerto para falar com o fã após o seu ato desrespeitoso.

Nas imagens que foram captadas e que estão a circular nas redes sociais, e que pode ver abaixo, Billie Joe Armstrong está em palco a atuar quando, de repente, pousa a guitarra, 'afasta-se' do microfone e 'grita' para o referido fã. Apesar de não se conseguir ouvir na perfeição o que é que o cantor diz à pessoa que estava na plateia, percebe-se que pede ao mesmo para que pare com o seu comportamento.

Na legenda das partilhas feitas na Internet descrevem que o fã estava a esguichar uma pistola de água no vocalista dos Green Day.

Depois do 'raspanete', enquanto interpretava o tema 'Jesus of Suburbia', o artista volta a colocar a guitarra e continua o espetáculo.

Esta não é a primeira vez que os Green Day vivem um momento caricato num espetáculo. Aliás, como recorda a People, ainda no início do ano a banda teve um concerto marcado pelo fogo de artifício que atingiu uma palmeira, causando um pequeno incêndio. Este episódio aconteceu quando o grupo atuava no Coachella Valley Music and Arts Festival de 2025, em Indio, na Califórnia, no dia 12 de abril. Destaca-se também que o referido concerto marcou a estreia dos Green Day no festival.

Veja ou recorde esse momento - também viral - no vídeo da publicação abaixo:

Os Green Day, de lembrar ainda, lançaram o seu mais recente álbum - e 14.º disco - 'Saviors' em janeiro do ano passado. Em maio de 2024, a banda deu início à digressão que tem apresentado este último trabalho, que comemora os 30 anos do disco 'Dookie', de 1994, e os 20 anos do LP 'American Idiot', de 2004.

