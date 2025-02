Billie Joe Armstrong era um fã confessado de Billie Eilish muito antes de ter partilhado o palco com a cantora no FireAid, concerto de beneficência para ajudar as vítimas dos incêndios da Califórnia, que aconteceu no dia 30 de janeiro.

O vocalista dos Green Day falou sobre o momento em que partilhou o palco com a sua banda e com Billie Eilish.

"O facto de termos tocado juntos… ela é... é uma jovem incrível. E foi uma honra ter podido partilhar o palco com ela", revelou o artista à Billboard.

Os cantores juntaram-se para o tema 'Last Night on Earth', lançado pelos Green Day em 2009.

Siga o link

Leia Também: Billie Eilish dá concerto com 'Portugal ao peito'. Ora veja o vídeo!