No passado mês de dezembro, Billie Eilish deu um pequeno concerto para a Apple Music, ao lado do irmão, Finneas. A cantora, veja bem, apresentou-se com um casaco decorado com vários emblemas - sendo que um deles era alusivo à região do Alentejo.

A performance acústica contou com canções como 'Birds of a Feather', a canção mais ouvida no Spotify em 2024.

Recorde-se também que a Apple Music considerou Billie Eilish a Artista do Ano após o lançamento do álbum 'Hit Me Hard And Soft'.

Veja o vídeo abaixo e repare no pormenor do outfit da cantora.

