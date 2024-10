Na terça-feira, 21 de outubro, Madonna partilhou um carrossel de fotos e vídeos na sua página de Instagram. Nele, podem ver-se as suas duas filhas gémeas, de 12 anos, enquanto assistem ao concerto de Billie Eilish - que decorreu no dia 17.

Mas há mais! Stella e Estere posaram ao lado de Billie Eilish e o momento foi captado.

E essa não foi a única foto que as gémeas tiraram com Billie. Numa outra, Madonna - que também estava acompanhada pelo namorado Akeem Morris - juntou-se à sessão de fotos.

O concerto aconteceu no Madison Square Garden e a felicidade das filhas de Madonna era notável. Num vídeo partilhado na mesma publicação, Stella canta 'Bird of a Feather', enquanto a sua irmã filma o palco com o seu telemóvel.

Na legenda, Madonna escreveu: "É bom sair...".

Ora veja.

Leia Também: Madonna vista em público (com o namorado) após morte do irmão