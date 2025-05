Foi numa conversa que teve com Júlia Pinheiro na tarde desta quarta-feira, dia 7 de maio, que Ruben - ex-participante do 'Casados à Primeira Vista' - se defendeu das acusações de que foi alvo por parte de Milene, com quem casou na experiência.

Júlia e o convidado lembraram as declarações de Milene, também numa entrevista a Júlia Pinheiro, na qual esta garantiu ter encontrado fotografias de Ruben que provavam o seu envolvimento com a madrinha do seu casamento.

"Entrou no programa já a namorar, continuou o tempo todo a namorar e eu ali feita tontinha sem me aperceber de nada", referiu à época.

A situação foi esclarecida por Ruben: "A madrinha já faz parte da minha vida há muito tempo e sim, até já nos envolvemos no passado. As fotos que foram enviadas são do passado, mas tenho mais fotos com a minha madrinha, porque faz parte da minha vida e da minha família".

"Não é uma relação amorosa, ela está comprometida desde o momento em que eu entrei no programa", garantiu ainda.

"Nunca fiz nada, nem sequer existem provas de que eu fiz alguma coisa deste género. A última coisa que ia fazer era estar a passar ódio", fez também saber depois de ser acusado de incentivar o envio de mensagens de ódio contra Milene no Instagram.

Leia Também: Nova participante de 'Casados'. "Trabalhei 6 anos com o Mickael Carreira"