O casal Milene e Ruben, do programa 'Casados à Primeira Vista' já saiu do formato da SIC mas continua a provocar polémica.

A modelo deu uma entrevista a Júlia Pinheiro dizendo que tinha descoberto que o noivo tinha entrado na experiência a namorar. "Continuou o tempo todo a namorar, e eu ali feita tontinha sem me aperceber de nada", revelou, referindo que recebeu fotos do marido com outra mulher.

Estas declarações tiveram a resposta de Ruben que, esta terça-feira, foi ao programa 'Casa Feliz' onde se defendeu das acusações.

"Eu acho que isto é muito triste. Entrei no programa à procura do amor. É totalmente mentira [que tivesse namorada]. Essas fotos existem mas são de há três anos atrás. Não tem ponta por onde se pegue. Obviamente que eu não tinha namorada, se tivesse namorada nunca ia estar a entrar num programa destes", confessou Ruben.

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: Após desmaiar no altar, Marta de 'Casados' muda de ideias sobre o marido