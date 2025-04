Milene e Ruben deram o nó em 'Casados à Primeira Vista', mas semanas depois do casamento decidiram abandonar a experiência por alegadas incompatibilidades.

Porém, sabe-se agora que o noivo da modelo, afinal, entrou no formato da SIC convidado pela produção, com namorada e sem disponibilidade para apaixonar-se.

Em entrevista ao programa 'Júlia', conduzido por Júlia Pinheiro, Milene contou ter ficado a saber da relação do agora ex-marido através de imagens que lhe foram enviadas.

"Fui bombardeada no meu telemóvel com fotografias. Fiquei realmente desiludida, porque pelos vistos ele, como foi convidado, entrou no programa já a namorar. Continuou o tempo todo a namorar, e eu ali feita tontinha sem me aperceber de nada", lamentou a jovem, de 26 anos.

Ruben ainda não se pronunciou sobre estas declarações, mas poderá fazê-lo em breve já que, tal como Milene, será convidado do programa 'Júlia'.

