Hugo Oliveira regressou, passados sete anos, ao programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', onde deu o nó com Raquel.

A primeira experiência no formato não correu bem ao camionista já que este teve alguns desentendimentos com a mulher da altura, Ana Águas.

E foi precisamente Ana Águas que esteve no programa 'Estamos em casa', apresentado por Andreia Rodrigues, no passado sábado e, quando confrontada com imagens atuais do ex-marido na experiência, afirmou:

"Até fazem um casal engraçado [...] Ele é uma pessoa ponderada, sabe falar, é extremamente intenso. [...] Sabe dizer o que uma mulher gosta de ouvir".

Porém, Ana afirmou: "Mas ele pode ter amadurecido, as pessoas vão-se transformado [...]"

