Depois da exibição das imagens de 'Casados à Primeira Vista', onde Marta Neto se sente mal no altar e chega a desmaiar, deixando o noivo, César, apreensivo com a situação, eis que a apresentadora do formato, Diana Chaves, reagiu.

No 'Casa Feliz', a cara da SIC afirmou: "É um momento de grande tensão. [...] Depois há pessoas que não comem", justificando o facto de Marta ter desmaiado.

"A Marta estava tranquila a dançar, de repente ficou tensa e olhava para o filho", continuou.

“Foi um momento muito marcante e esta já é a quinta temporada, acho que nunca tinha acontecido e já tivemos momentos muito tensos, muito diferentes, muito constrangedores, mas um momento como este e como tudo aquilo que se segue nesta cerimónia, não."

Veja aqui o momento.

