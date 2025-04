Marta Neto tem ficado no centro das atenções no 'Casados à Primeira Vista', da SIC, sobretudo por causa de ter desmaiado durante a cerimónia e pelos comentários que fez sobre o noivo, César.

"Não tem a ver comigo. [...] Ainda para mais tarot, eu não gosto dessas m*****. Não vou fazer uma coisa que eu não quero. Não consigo beijar aquele homem, não senti nada", comentou em conversa com o filho. "Não consegui dizer que não porque virei-me e vi as filhas dele e não tive essa crueldade", explicou ainda, tendo deixado no ar a dúvida se continuaria na experiência ou não.