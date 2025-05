"O verniz estalou entre Rafaela e Carlos", conforme destacou a SIC numa partilha que fez no Instagram sobre o par do programa 'Casados à Primeira Vista'.

"Passei-me, mandei-o para o c****** com câmaras a ouvir e tudo. Pronto, estou-me a c****, foi tudo. (…) Trinta cremes na cara, pareces um p********", atirou Rafaela, visivelmente irritada.

"Mas filha, filha do meu pai ninguém me levanta a voz, querido. Eu não posso com ele, já. E estou arrependida de ontem não ter ido embora para casa", diz ainda no vídeo que poderá ver de seguida.

"Sou muito sincera e depois as pessoas não aguentam", completa.

Ora veja:

