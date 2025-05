O mais recente casal do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista, Carla e Nelson, promete! No altar os dois mostraram logo ter uma grande conexão e com o passar os dias a cumplicidade vai crescendo.

Primeiro deram um beijinho na boca e, mais tarde, viveram um momento mais íntimo com o empresário a fazer uma massagem à artista.

"A Carla tem um corpo muito bonito, sem dúvida que me agrada", afirmou Nelson em depoimento.

Ora veja.

