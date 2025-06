Rafaela Resende foi acusado de ter traído o marido, Carlos Castanheira, no 'Casados à Primeira Vista', da SIC. Na tarde desta segunda-feira, dia 16 de junho, depois de o casal ter deixado a experiência, Carlos esteve à conversa com Júlia Pinheiro para reagir a todas as polémicas.

"Nunca tivemos uma relação, nunca conseguimos chegar, sequer, perto de termos uma relação. Conseguimos ter uma relação de amizade durante poucas semanas. Nunca me senti traído porque nunca houve uma relação, nunca houve nada", começou por justificar Carlos Castanheira no 'Júlia' ao falar das alegadas traições.

Durante o programa foi destacado um áudio de Rafaela durante o 'Casados à Primeira Vista', onde esta diz sobre Carlos: "Quero ir-me embora. Passei-me, mandei-o para o c* com as câmaras a ouvir e tudo. Estou-me a cagar, foi tudo. Mandei-o para a c da mãe dele, foi tudo trinta por uma linha. Mas tu és um langonha, menino da mamã que até mete nojo. Trinta cremes na cara, parece um p*. [...] Cá fora já te tinha mandado para a p**** que te pariu. Aqui estou a tentar manter a classe. Mas filha do meu pai ninguém me levanta a voz, querido. Não posso com ele. [...]"

Perante o áudio, Carlos Castanheira comentou: "O que me custou mais foi sentir-me palerma. [...] Há coisas que, para mim, são estranhas. Não falaria assim com a minha mãe."

Leia Também: Traições, insultos e polémicas. Carlos de 'Casados' quebra o silêncio