Domingos Correia, um dos mais polémicos ex-participantes do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, marcou presença esta quinta-feira, 10 de julho, no programa 'Casa Feliz' para comentar os mais recentes acontecimentos de 'Casados à Primeira Vista - Segundas Núpcias'.

Porém, a sua passagem pelo programa matutino ficou, uma vez mais, marcada por sucessivos episódios inusitados.

"Primeiro o senhor", começou por atirar à chegada, apelando a que o apresentador do programa 'Casa Feliz', João Baião, o cumprimentasse primeiro em detrimento da outra comentadora presente em estúdio - Maria Manuela.

"Primeiro a senhora. [...] Com certeza, então", reagiu de imediato João Baião.

Mais adiante, enquanto abordava um tema em nada relacionado com o seu propósito no programa, Domingos viu-se interrompido por Diana Chaves, que apresenta o formato matutino ao lado de João Baião, e referiu: "Aguarde só um bocadinho".

Após uma gargalhada geral, Diana Chaves reagiu. "Aguardo", disse em tom irónico.

"Então, mas manda calar a apresentadora?", apontou João Baião, provocando o convidado. "Isto chama-se interação", ripostou Domingos.

"Não, isso não se chama interação. É outra coisa, que também acaba em 'ão'", interveio o apresentador, referindo-se aparentemente à palavra educação.

"Isso chama-se prepotência", apontou ainda Maria Manuela.

Veja aqui as imagens que mostram como tudo aconteceu.

A polémica entre Domingos e César

Domingos aproveitou ainda a sua passagem pelo programa 'Casa Feliz' para fazer um esclarecimento público relativamente à mais recente polémica em que se viu envolvido.

César, que também é antigo participante de 'Casados à Primeira Vista', afirmou numa emissão recente do programa matutino da SIC ter sido vítima de uma cilada montada por Domingos. O tarólogo afirmou que Domingos combinou com a sua ex-namorada, a mulher com quem se envolveu depois de participar em 'Casados à Primeira Vista', uma 'teia' para depois o exporem na imprensa.

"O César esteve aqui a semana passada e disse uma coisa que não corresponde à verdade. Disse que eu lhe fiz uma cilada e que ele caiu que nem um patinho", começou por dizer Domingos a respeito do caso.

O ex-participante de 'Casados à Primeira Vista' explicou que apenas foi intermediário entre a revista TV7 Dias e a ex-namorada de César. Ana Teixeira terá pedido ajuda a Domingos para tornar públicos os contornos da relação com César e este terá passado os contactos da revista para esse efeito.

Domingos referiu também que conheceu a ex-namorada de César no 'Domingão', da SIC, e que depois disso tornaram-se amigos nas rede sociais. Foi, aliás, através do Instagram que Ana entrou em contacto consigo para pedir-lhe ajuda.

Recorde-se que a polémica que envolve César e a ex-namorada está relacionada com uma alegada traição do antigo participante de 'Casados'. A mulher afirma ter-se envolvido com o tarólogo logo após o casamento com Marta, dando origem ao rumor de que teria existido traição no casamento.