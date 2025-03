Esta segunda-feira, 3 de março, o programa 'Casa Feliz' da SIC entra em mudanças.

Ao que parece, João Baião e Diana Chaves vão "ter uma casa nova", o que não deixa de ser uma boa notícia.

"Hoje despedimo-nos da nossa casa onde fomos tão felizes durante quase 5 anos. Tantas emoções, alegrias e momentos maravilhosos vivemos nesta 'Casa Feliz', a casa de todos os portugueses. Vamos ter uma casa nova e de certeza que mais episódios felizes virão. Muito obrigado Portugal!", escreveu João Baião no Instagram.

Por seu turno, Daniel Oliveira também deixou uma mensagem de agradecimento e de despedida na mesma rede social.

"A dupla maravilha! Sempre com alegria, com verdade, generosidade, empatia, profissionalismo e dedicação, a Diana Chaves e o João Baião fecham hoje a porta desta 'Casa Feliz' com o sentimento de dever cumprido. Agora vão para uma casa maior e melhor, mas hoje é dia de celebrar o que de bom aqui vivemos", escreveu.

Sara Avelar, Zulmira Garrido, Alexandra Pedro (de 'Casados à Primeira Vista') e Luís Henrique (de 'Os Traidores') juntaram-se aos apresentadores de 'Casa Feliz' para ajudar com as mudanças.

