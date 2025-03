'Tudo em Família', o novo concurso da SIC que estreou este sábado, 1 de março, foi um sucesso de audiências.

A novidade foi dada nas redes sociais da estação de Paço de Arcos, que notou que o formato foi o mais visto do dia.

"À pergunta 'qual o programa preferido dos portugueses no sábado à noite?', a resposta que todos os espectadores deram foi: o 'Tudo em Família', com o mestre das perguntas César Mourão! Foi o programa mais visto do dia numa estreia que impactou mais de 1 milhão e 184 mil espectadores, com 17.5% de share. Obrigado pela preferência", lê-se na partilha.

O concurso - que é um sucesso nos Estados Unidos pela mestria do comediante Steve Harvey - junta duas famílias que competem por um prémio. Para isso têm que dar o maior número de respostas certas a questionários previamente feitos.