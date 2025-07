"A SIC é o canal mais visto em junho e continua a consolidar a sua liderança em 2025." Foi com estas palavras que a estação de Paço de Arcos começou o comunicado que enviou às redações, tendo destacado o resultado nas audiência.

"Liderança foi transversal às manhãs, tardes e prime time; SIC tem a informação e as novelas mais vistas; SIC Notícias continua a crescer; SIC e SIC Notícias são líderes no target comercial", destacaram de seguida.

O canal foi também o mais visto nos passados meses de maço, abril e em maio, como recordam no mesmo comunicado, e volta a conquistar os portugueses agora em junho.

"A estação da Impresa registou 14.7% de share, contra 13.6% da TVI e 11.2% da RTP1, e foi o canal generalista que mais subiu (+ 0.3 p.p.) face a maio. A liderança da SIC foi transversal às manhãs, às tardes e ao prime time", explicam.

"Em junho, a SIC manteve a liderança no target comercial - A/B C D 25/64 - , com 11.5% de share, liderança que se estende também ao 1º semestre do ano. Recorde-se quea SIC é já líder de audiências no acumulado do ano, revelam as audiências consolidadas até à data. A excelente performance do canal do Grupo IMPRESA em junho permitiu à SIC ser o canal líder nas audiências consolidadas de 2025, que incluem as audiências em live e também as gravações", acrescentam.

"A estação da Impresa continua a ter os programas mais vistos nos diferentes géneros: bloco informativo, com o 'Jornal da Noite'; a novela mais vista, 'A Promessa'. A SIC manteve a liderança no total informação com o 'Primeiro Jornal' e o 'Jornal da Noite' a liderarem. Para a excelente performance do 'Jornal da Noite' contribuíram as rubricas existentes ao longo da semana, 'Grande Reportagem', 'Reportagem Especial', 'Investigação SIC', 'Polígrafo SIC', 'Jogos de Poder', 'Essencial', 'Futuro Hoje' e 'Boa Cama Boa Mesa'", continuam.

"Além dos formatos já mencionados, outros programas foram os mais vistos nos seus horários: 'Amor Eterno', 'O Outro Lado do Paraíso', 'Terra e Paixão', 'A Herança', 'Alô Portugal', 'As Chuteiras são Delas', 'Nosso Mundo', 'Alta Definição', 'Tudo em Família', 'Terra Nossa', 'Vida Selvagem' e 'Fama Show'", detalham ainda.

Neste mês de junho, chegaram ao fim os programa 'Tudo em Família' e 'Casados à Primeira Vista'. Mas também houve estreia, destacando-se a chegada da 9.ª temporada de 'Terra Nossa'. Além disso, no último dia do mês foi para o ar o 'Casados à Primeira Vista Segundas Núpcias'.

"Contactaram em junho diariamente com a SIC 3 milhões 565 mil telespetadores. Com a totalidade dos canais SIC, contactaram diariamente 4,6 milhões de telespetadores", realçam.

"O conjunto de canais temáticos SIC (SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras, SIC K e SIC Novelas) terminou o mês a liderar com 4.6% de share, a subir 0.7 p.p. face ao mês homólogo de 2024. No primeiro semestre de 2025, o conjunto de canais temáticos SIC também lidera, com 4.5% de share, a subir 0.7 p.p. face ao primeiro semestre de 2024", informaram também.

"A SIC Notícias encerrou o mês de junho com um share de 2.4%, o que representa um crescimento expressivo de 33% face ao mesmo período do ano passado e de 41% em relação ao início de 2025", notam. "Em junho, a SIC Notícias manteve a liderança no target ABC 25/64, com um share de 3.6%, reforçando a sua posição junto das classes mais altas e do público mais ativo."

"A SIC Mulher terminou o mês com 1.2% de share, a SIC Caras e a SIC Novelas com 0.3% de share, e a SIC Radical e a SIC K com 0.2% de share", pode ainda ler-se no comunicado.

Por sua vez, a TVI não deixou de reagir aos seus resultados, apesar de não terem levado a melhor:

"A TVI encerrou o mês de junho com um share de 13,6%; no acumulado do ano, obtém 14,4%. O Mundial de Clubes da FIFA 2025 joga-se na TVI e tem, até ao momento, registado uma audiência média de 753 mil espectadores. O encontro entre o Inter Miami e o FC Porto é, até agora, o programa mais visto de 2025 no canal. A competição continuará a ser transmitida ao longo do mês de julho, na antena da TVI.

O daytime voltou a evidenciar-se, com o programa “Dois às 10” a fechar o mês na liderança, alcançando uma média de 291 mil espectadores. Aos domingos, o formato 'Funtástico' reuniu cerca de 500 mil espectadores nas tardes da estação.

No entretenimento, 'A Sentença' prosseguiu o seu percurso de sucesso, com uma média de 416 mil indivíduos por episódio.

Terminou mais uma edição do 'Big Brother', que, ao longo de quatro meses, conquistou uma audiência média de 695 mil espectadores, destacando-se nas noites de domingo. Ontem, estreou o 'Big Brother Verão', que também arrancou na liderança, com uma média de 656 mil indivíduos", comunicaram numa nota.

