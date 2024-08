"A TVI foi a televisão líder em julho de 2024". Foi com estas palavras que o canal começou o comunicado que enviou às redações, mostrando-se otimista com os resultados obtidos no que diz respeito às audiências.

"Este resultado torna-se evidente nos dois indicadores fundamentais – número de dias de liderança e média de audiências. A TVI foi líder em 17 dias do mês de julho, contra 10 dias da SIC e 4 da RTP1. No total do ano, a TVI regista já 134 vitórias, contra 61 da SIC e 17 da RTP1", destacam.

"Julho confirmou o notável crescimento que a TVI tem vindo a registar. Foi a estação que mais cresceu face ao período homólogo de 2023: de 14% para 15% de share (uma subida a rondar os 11% em termos de audiência média). Neste mês que agora terminou, a TVI ficou à frente do seu concorrente mais direto 0,5pp. Ficou inclusive à frente da SIC no principal target comercial, ABCD_15_54", acrescentaram.

"A TVI foi também o canal líder em horário nobre. Nos primeiros sete meses do ano, a TVI soma 15,2% de share contra 14,7% da SIC. 'Cacau' é a novela mais vista na televisão portuguesa com 873 mil espectadores em julho. As Galas do 'Dilema' destacam-se nos serões de domingo com 713 mil espectadores. O 'Especial' registou bons resultados liderando no seu horário durante a semana. 'Última Hora' também atinge números vencedores. O jogo dos quartos-final do Euro 2024 emitido pela estação obteve 3,5 milhões de espectadores. E os dois jogos dos 'Desafios Betano' alcançaram uma audiência média de 843 mil espectadores", escreveram ainda.

"A 'Sentença' obteve mais de meio milhão de espectadores, em cada episódio, este mês. Além dos programas já referidos, 'Dois às 10' lidera as manhãs e 'Em Família' ganha nos sábados à tarde. O programa 'Congela', com 615 mil espectadores, comanda as noites de sábado. Uma nota ainda para o novo programa 'Ganha Já'. Aos sábados de manhã, reduziu drasticamente o fosso até então existente neste horário. A Informação continua a reforçar a sua relação com os portugueses. O 'TVI Jornal' é o mais visto de segunda a sexta à hora do almoço. Pelo décimo terceiro mês seguido, o grupo de canais TVI (quatro canais) vence, com todos os seus canais a figurarem no top 15 da televisão em Portugal", pode ainda ler-se na mesma nota.

Por fim, realçaram também: "Neste mês, a CNN Portugal reafirma a sua posição como o canal de informação eleito pelos portugueses".

Por sua vez, a SIC reagiu aos resultados de julho numa publicação que fizeram no Instagram. "Obrigado por ter escolhido a SIC ao longo do mês de julho. Continuamos empenhados em dar-lhe o melhor entretenimento, a melhor ficção e os melhores motivos para escolher uma televisão positiva como esta".

