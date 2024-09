A TVI voltou a repetir a proeza do mês anterior e saiu-se vitoriosa no mês de agosto. O canal foi líder em 22 dias do mês, face a oito vitórias da SIC e a uma da RTP1.

Até ao momento, a TVI regista 156 vitórias, contra 70 da SIC e 18 da RTP1, segundo um comunicado enviado às redações.

"Em agosto, a TVI consolidou a dinâmica de crescimento que tem vindo a registar desde o início do ano. Foi a única estação que melhorou face ao período homólogo de 2023: de 13.5% para 14.1% de share (uma subida a rondar os 5% em termos de audiência média). Neste mês que agora terminou a TVI ficou à frente do seu concorrente mais direto 0,5pp. Ficou inclusive à frente da SIC no principal target comercial, ABCD_15_54", lê-se na nota.

De facto, e de acordo com o comunicado, "a TVI soma 15,1% de share contra 14,5% da SIC".

A novela 'Cacau' contou com 842 mil espectadores em agosto, ao passo que as galas 'Dilema' "continuam a dominar as noites de domingo com 713 mil espectadores". "O 'Especial' liderou no seu horário durante a semana. 'Última Hora' e 'Extra' também atingem números vencedores", detalhou.

Agosto ficou ainda marcado pela estreia do canal V+ TVI, sendo que, "pelo décimo quarto mês seguido, o grupo de canais TVI (quatro canais) vence".

"Neste mês, a CNN Portugal consolida a sua posição como o canal de informação de eleição dos portugueses", realçou.