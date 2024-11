A TVI está de parabéns! Em 2024, afirma-se como a estação eleita pelos portugueses, ocupando a primeira posição pelo quarto mês consecutivo e aumentando a diferença em relação ao anterior.

Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo informou que "venceu 27 dias, enquanto a SIC e a RTP1 dividiram os restantes" e "consolida-se no topo da televisão nacional".

"Com um share que passou de 14,6% em 2023 para 15,2% no presente ano, a TVI alcança um aumento de cerca de 5% na audiência média [...] No acumulado de 2024, a TVI soma 15,1% de share, superando os 14,4% da SIC", pode ler-se.

'Cacau' é a novela mais vista de Portugal, com uma média de 824 mil telespectadores. A atual edição do 'Secret Story – Casa dos Segredos' também é um sucesso, com uma média de 892 mil pessoas a ver as galas aos domingos e 920 mil espectadores sintonizados no 'Especial', à noite. Os segmentos 'Última Hora' e 'Extra' regista igualmente "números expressivos".

O comunicado da TVI destaca a "performance impressionante" do programa 'A Sentença', com mais de meio milhão de espectadores por episódio. 'Dois às 10' e 'Goucha' assumem a liderança das manhãs e das tardes, respetivamente. Por sua vez, 'Congela' reina nas noites de sábado.

Na página oficial da TVI, foi partilhada uma publicação a anunciar a boa-nova. "Em outubro a TVI foi líder de audiências. Somos a televisão mais vista de Portugal. Obrigado por nos escolher, por cada momento juntos. É por si que estamos aqui, todos os dias", pode ler-se na legenda.

Pelo 16.º mês consecutivo, o grupo de canais TVI mantém a liderança. Por sua vez, a CNN Portugal continua a ser o canal preferido dos portugueses, alcançando um share de 2,4%.

