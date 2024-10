A tão esperada série sobre a vida do artista português Tony Carreira vai estrear ainda este ano, e a Prime Video e a TVI já revelaram as primeiras imagens da trama.

A minissérie acompanha o percurso do artista desde a sua infância em Armadouro, passando pelos anos de emigração em França, o início da sua carreira e a luta pelo sucesso, até à consagração como um dos maiores cantores românticos portugueses.

'Tony' é uma série biográfica ficcional de carácter musical, combinando os concertos de Tony Carreira com o seu passado.

Como se pode ler no comunicado à imprensa, são "duas linhas temporais que nos ajudam a construir e a desvendar as vidas e os arcos das suas personagens. Duas linhas narrativas que se complementam numa viagem de superação da vida".

A minissérie conta com quatro episódios, sendo que cada um irá refletir sobre as canções do artista e sobre as suas fases de vida. 'Tony' dá-nos "a conhecer o que foi e é o seu percurso: uma história portuguesa de superação e sucesso de um herói romântico".

O elenco conta com três atores que interpretarão Tony Carreira em diferentes fases da sua vida. Gabriel Conde interpretará o cantor entre os 6 e os 10 anos, enquanto Duarte Estrela fará a versão adolescente e Carlos Félix a fase de jovem adulto.

Por sua vez, Duarte Grilo e Cleia Almeida interpretam os pais de Tony, enquanto Custódia Gallego e João Lagarto representam o papel dos avós. A ex-mulher, Fernanda Antunes, será interpretada por Bárbara Lourenço.

