Este domingo, dia 1 de dezembro, a TVI lançou um comunicado com uma boa notícia para o canal: mais um mês em que se destacou como a "estação eleita pelos portugueses".

A publicação foi feita na página oficial de Instagram da TVI Comunicação. Na mesma, pode ler-se que o canal dominou "novembro com grandes estreias".

É o quinto mês consecutivo que a estação ocupa o primeiro lugar nas audiências, "garantindo a liderança em nove dos onze meses do ano".

"Em novembro, a TVI venceu 26 dias, enquanto a RTP1 somou três vitórias e a SIC apenas uma", lê-se ainda em comunicado.

Além disso, reforçaram que "novembro foi um mês de reforço da oferta de ficção e entretenimento, com estreias que conquistaram o público".

Por exemplo, "a novela 'A Fazenda' arrancou uma média de 843 mil espectadores por episódio, enquanto que o programa 'Funtástico' alcançou uma audiência de mil indivíduos nas tardes de domingo. No mesmo mês, 'Cacau' despediu-se dos portugueses como a novela favorita do seu horário, com uma média de 817 mil espectadores ao longo da sua exibição".

A CNN Portugal, que celebrou este mês o seu terceiro aniversário, reafirmou-se como o canal de informação preferido dos portugueses, atingindo um share de 2,3%.

Pelo 17.º mês consecutivo, o grupo de canais TVI, que integra quatro marcas, mantém-se no primeiro lugar dos espectadores.

