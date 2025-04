Diana Chaves esteve esta quarta-feira, dia 9 de abril, à conversa com Júlia Pinheiro sobre a atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista'. A apresentadora da experiência social da SIC lembrou um dos momentos mais polémicos, nomeadamente, quando Marta - uma das participantes - desmaiou no seu casamento com César.

"Foi uma estreia, apanhou-nos a todos de surpresa. Ficamos todos nervosos, claro. É uma situação que ninguém espera e tentamos resolver o melhor possível, com conforto para todos, mas é sempre difícil", realçou.

Para a comunicadora, à medida que foram surgindo novas temporadas, as reações dos convidados, sobretudo, deixaram de ser tão espontâneas - como eram no início.

Ainda assim, esta diz que aproveita ao máximo todos os conselhos que os especialistas dão aos casais e que os aplica no seu próprio relacionamento com César Peixoto.

Leia Também: Diana Chaves e o desmaio de noiva em 'Casados'. "Foi muito marcante"