César, que se tornou conhecido após ter participado no 'Casados à Primeira Vista' - no qual subiu ao altar com Marta, deu uma entrevista a Júlia Pinheiro, falando sobre esta experiência, particularmente do dia do casamento, marcado por um alegado desmaio por parte da noiva.

O entrevistado lembra que quando falou com os especialistas notou que não tinha preferência quanto ao exterior, que apenas queria uma pessoa com o "interior idêntico ao seu" e que "gostasse de brincar".

Questionado sobre o momento em que Marta desmaiou, César referiu: "Fiquei magoado um bocadinho, como é lógico, mas naquele momento estava mais preocupado com a saúde dela".

A perceção alterou-se quando assistiu às filmagens... "Aí fiquei magoado, porque não foi bem um desmaio, foi mais uma invenção. Ela depois a dizer ao filho que realmente inventou um desmaio".

