Marta e César, concorrentes do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', têm mantido, ultimamente, uma relação conturbada.

Depois do tarólogo ter visto as imagens do casamento na televisão, onde Marta desmaiou durante a boda, levantando suspeitas de que esse momento teria sido forçado, a convivência entre os dois mudou.

No episódio de quarta-feira, o casal chega mesmo a trocar acusações.

César conta que Marta não reagiu bem quando viu uma foto no grupo de whatsapp que têm com os outros casais.

"Fui eu que disse isso, César [não ter gostado do que viu]? Tu é que disseste, és muito mentiroso. Vou desmaiar", referiu a cabeleireira.

"Tu é que mentes com os dentes todos, já te disse. Desmaia à vontade", retorquiu César.

Veja aqui o momento.

Leia Também: 'Casados'. César sobre desmaio de Marta: "Fiquei magoado..."