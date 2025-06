Rafaela, uma das concorrentes do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', mostrou estar desconfortável na última emissão da cerimónia de compromisso do passado domingo.

Há o rumor de que dá conta que a maquilhadora, casada com Carlos, tem alguma coisa a esconder fora da experiência, algo que esta nega e que a leva às lágrimas.

"Há uma coisa que não vou admitir e que estão a querer fazer aqui, que é denegrir a minha imagem. Não sou otária, se há coisa que sou é esperta e chegou bem para vocês todos. Nunca me arrependo de nada do que fiz, sabes o que é que me arrependi? De me ter inscrito", disse Rafaela aos colegas, em lágrimas.

