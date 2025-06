Carla e Nelson, um dos casais mais promissores do programa 'Casados à Primeira Vista', responderam a várias perguntas colocadas pelos especialistas, tendo como objetivo conhecerem-se melhor.

Um dos assuntos abordados foi o anterior relacionamento que a criadora de conteúdos digitais teve com o padrinho de casamento de Nelson (que, aliás, foi quem o inscreveu no programa da SIC).

"Não sabias que eu conhecia e que já nos tínhamos envolvido no passado...", refletiu Carla.

"Até senti orgulho de teres estado com uma pessoa que é tão importante para mim, é um irmão - só não é de sangue. Sinto orgulho de te teres conectado com ele no passado e estou completamente de boa com isso", garantiu Nelson.

"Era algo que lhe queria ter dito desde o primeiro dia em que vi o Daniel, foi bom ter falado e estou feliz pela receção a minha mensagem", acrescentou Carla para as câmaras, visivelmente aliviada.

"Sei que qualquer poderia não reagir desta forma, mas eu reajo naturalmente assim porque é o que eu sinto", disse ainda o noivo.

