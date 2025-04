'Casados à Primeira Vista' já perdeu dois casais - primeiro Milene e Ruben, que desistiram - e, no último domingo, Domingos e Isa, que terminaram o percurso já que o reformado foi convidado a sair da experiência.

Mas há novidades no formato da SIC. Foi apresentado um novo casal: Rafaela e Carlos.

No site do canal de Paço de Arcos pode ler-se o perfil dos candidatos:

Rafaela

31 anos, Setúbal, Maquilhadora

"Ela tem 31 anos, vive em Setúbal com os pais e trabalha como administrativa e maquilhadora. Extrovertida, vaidosa e apaixonada por arte, cinema, animais e viagens. Busca um parceiro mais velho ou da sua idade, fiel, maduro e bem disposto. Inscreveu-se em Casados à Primeira Vista por impulso, acreditando que experiências novas trazem crescimento", é referido no site da SIC.

Carlos

32 anos, Sobral de Monte Agraço, Controlador de Operações Aeroportuárias

"Ele vive com a mãe, o padrasto, a irmã e o cunhado, e a família é muito unida. Estão a construir casas em Sobral de Monte Agraço. Trabalha como operador de tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa. Extrovertido e otimista, gosta de experiências diferentes, viagens e criar novos planos. A sua parceira ideal teria entre 25 e 35 anos, vontade de ser mãe, disposição para acompanhá-lo nas aventuras e projetos, além de ser bem humorada e saber vestir-se para cada ocasião. Acredita no amor e que tudo numa relação é negociável, dando importância à comunicação e ao compromisso", pode ler-se.

O casal ainda não se conhece, tal deve acontecer nos episódios desta semana.

