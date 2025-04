As discussões entre Raquel e Hugo do programa 'Casados à Primeira Vista' continuam a repetir-se. Numa destas ocasiões, a participante viu-se mesmo obrigada a sair de casa e a desabafar com a produção do programa da SIC nas escadas do prédio onde estão hospedados.

"Como é que eu estou a dizer que está tudo bem… E ele não me entende, obviamente. Não consigo explicar melhor. Dou-lhe as coisas, está tudo bem e depois volta tudo para trás? Vai fazer-me passar por maluca? Não sei se sou eu que não me sei explicar ou ele que não me sabe entender. Não sai dali, tendo mudar de assunto, e ele não sai", afirmou.

De notar que as críticas do público a Hugo, que embarcou nesta experiência pela segunda vez, têm sido ferozes. Muitas poderão ser lidas na publicação de seguida.

Leia Também: Joana Latino sobre Marta de 'Casados'. "Diz as coisas mais horríveis"