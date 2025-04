Depois de um início muito conturbado, que ficou marcado pelo (quase) desmaio da noiva no casamento, eis que Marta e César têm protagonizado momentos de grande cumplicidade. Contudo, tal como Marta já o referiu em variadas ocasiões, falta a atração física, o que a impede de pensar num possível relacionamento com César.

Comentando a evolução do casal no 'Passadeira Vermelha', Joana Latino mostrou não acreditar nesta vertente mais carinhosa da concorrente do programa.

"Eu sinto-a sempre passivo agressiva, ela utiliza os argumentos positivos para dizer as coisas mais horríveis", começou por dizer.

"Não é capaz de assumir (…) 'não és tu, sou eu'. Na verdade, o que falta à Marta perceber é que não és tu, sou eu, eu Marta. Os problemas estão todos nela. Não tem nada a ver com o físico do César ou o feitio dele. Ela não quer. Ela queria um jovem morenaço, mais alto que ela e esse bloqueio que ela tem é o problema", considera.

"Ela não gosta, não quer, não aprecia, não foi para isto que ela entrou nesta experiência", concluiu.

Concorda com esta opinião?

