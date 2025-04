Joana Latino não poupou nas críticas que fez a Marta Neto, uma das participantes da atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista'. A comentadora do 'Passadeira Vermelha' afirmou que o problema estava todo em Marta (por não conseguir apaixonar-se por César), não acreditando na sua mudança de comportamento após as queixas que fez no casamento.

"Ao fósforo que é comentador, já que toda a gente é passivo-agressiva na ideologia dela, vou dizer uma coisa: nem para comentadora, nem para cantora, meu amor. Tens muito que andar para chegares ao nível de respeito e maturidade que a minha mãe tem", atirou.

"Graças a Deus tens uma mãe como a minha para comentares, porque se não nem tinhas trabalho", disse por fim.

Ora veja:

