A próxima cerimónia de compromisso do programa 'Casados à Primeira Vista' promete trazer muitas emoções aos telespectadores. No Instagram, a SIC partilhou um vídeo com excertos da edição deste domingo, dia 27 de abril.

"Acontecimentos inéditos, reviravoltas chocantes… o inesperado vai acontecer! Nada voltará a ser igual depois desta Cerimónia de Compromisso!", lê-se na legenda da partilha.

Entre as frases mais impactantes está a de Marta, que afirma "isto não é o abrir as pernas à primeira vista", depois de uma discussão que teve com Hugo no qual este a questionava sobre o motivo de não se envolverem intimamente.

Nesta edição, os especialistas também expulsarão participantes.

Leia Também: Filho de Marta Neto de 'Casados' responde à letra a Joana Latino