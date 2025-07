A Repsol volta a assumir o compromisso de querer estar no dia a dia de milhares de portugueses. E é justamente aí, no quotidiano real, que a empresa está presente com toda a energia. Com a sua nova identidade visual, mais vibrante e próxima, e o slogan “Com toda a energia”, a marca está a mostrar que o futuro da energia já chegou. E é multienergético.

A evolução é desde logo visível na identidade visual da marca, que mantém o símbolo icónico, mas aborda um design mais fluido, tridimensional e vibrante, onde o laranja ganha protagonismo como a cor da energia e da ligação com as pessoas, humanizando-se e reforçando a proximidade com as famílias portuguesas nesta evolução que se traduz num slogan que não podia interpretar melhor o posicionamento da Repsol: “Com toda a energia”.

A nova identidade visual representa uma evolução natural da marca e reforça o compromisso da Repsol de estar cada vez mais próxima dos seus clientes. É uma aposta clara na melhoria contínua da experiência do consumidor, respondendo às exigências do presente e antecipando as necessidades do futuro.

Em casa, na estrada e em todo o lado

créditos: DR

A Repsol já não é apenas a marca do posto de abastecimento na autoestrada. Hoje, representa uma oferta integrada de gás, eletricidade e combustíveis (renováveis ou tradicionais) que responde às necessidades energéticas de quem quer simplicidade e eficiência. Seja para cozinhar o jantar, para tomar banho, para fazer compras planeadas ou de última hora e até para saber os melhores roteiros para aquela escapadinha ao fim de semana. E se quer afirmar-se ainda mais pela presença na vida das famílias, também o faz mostrando esta nova fluidez na marca em vertente 360º.

Para materializar esta mudança e esta estratégia multienergética focada no cliente, a Repsol lança uma campanha de publicidade focada nos três eixos centrais da oferta sua energética: calor, luz e motor. É o triângulo que representa o fornecimento de gás, eletricidade e combustíveis — todas as energias de que os portugueses precisam, com simplicidade, poupança e vantagens reais.

Esta campanha marca uma nova etapa na forma como a empresa se relaciona com os clientes em Portugal, refletindo o posicionamento da Repsol como uma marca multienergética, próxima e digital, com soluções completas para todos os aspetos da vida. Estar ao lado dos portugueses em todos os momentos, com propostas que combinam conforto, poupança e sustentabilidade, é a missão da Repsol.

Assim, por exemplo, para quem tem carro elétrico, os carregamentos com até 20% de desconto são uma vantagem real. Já os clientes de gás natural e eletricidade têm até 3% de desconto nas faturas. Até as garrafas de gás — compradas online ou na estação de serviço — entram nesta equação multienergética. A Repsol deixa de ser apenas uma marca que se visita e passa a ser uma marca que se vive. E isso é determinante para ampliar a sua presença na vida dos portugueses, sejam eles novos ou parte dos mais de 120 mil clientes que já escolhem a Repsol nos segmentos de eletricidade e gás em Portugal ou usam a rede de 525 estações de serviço, onde se garante uma oferta transversal que inclui combustíveis 100% renováveis — já disponíveis em mais de 60 postos — e carregamento de veículos elétricos. Sempre com foco total na simplicidade, com preocupação sustentável e procurando encontrar as melhores vantagens para os clientes.

My Repsol: a energia na ponta dos dedos

Repsol créditos: DR

Numa época em que a simplicidade anda de mão dada com a experiência digital à medida das necessidades e vontades das famílias, centralizar tudo o que é energia num só lugar foi uma prioridade que a Repsol fez acontecer. Seja para gerir contratos, faturas, consumos e planos personalizados ou até contratar novos serviços com um par de cliques, a app My Repsol nasceu com a intenção de se tornar uma boa amiga. E por isso mesmo, o seu potencial vai além da gestão: é também um programa de fidelização com vantagens reais, como descontos exclusivos e saldo acumulável para usar como o cliente quiser.

Para potenciar essas vantagens na sua vida, o My Repsol é também um programa de fidelização que oferece vantagens e descontos exclusivos todos os dias. E os descontos não são coisa pouca: até 20 cêntimos por litro em combustível, 20% em carregamentos elétricos, 3% em faturas de eletricidade e gás, e até 3% na compra de garrafas de gás. O saldo é acumulado ara usar na energia que mais lhe convém ou usufruir de promoções personalizadas. Quanto mais energia tiver a sua relação com a Repsol, mais benefícios recebe.

A marca associa-se também a parceiros como o Lidl, Montepio, AGEAS, Fnac e os grandes clubes de futebol nacionais, multiplicando os benefícios acumulados em cada consumo, entre outros.

Inovação, cultura e futuro. E a energia que liga tudo

Repsol créditos: DR

Entre inovação tecnológica e proximidade cultural, o que torna a Repsol diferente? Tudo. Seja com novos serviços, eventos ou colaborações estratégicas, a marca quer ser uma assinatura de confiança em todos os passos da vida das famílias, do firme empenho numa transição energética rumo a um mundo mais descarbonizado à vontade de ajudar a criar momentos únicos nos seus convívios. É isso que ajuda a explicar os mais de 120 mil clientes nos segmentos de eletricidade e gás e a presença relevante que mantém em mercados estratégicos como os asfaltos e lubrificantes.

Porque a inovação é um dos pilares da Repsol, experimentar o futuro é um desígnio que a todo o momento se prossegue, com vontade, energia e investimento a mostrar o compromisso assumido. Exemplo disso é o pioneirismo da Repsol na comercialização de combustível 100% renovável disponível em mais de 60 estações de serviço.

Repsol créditos: DR

Mas há mais neste compromisso que a Repsol firma de estar cada vez mais presente na vida das famílias portuguesas. E se a vida não são apenas obrigações, antes devem ter uma belíssima componente de lazer para balancear o nosso dia a dia, a marca também se reinventou no Lifestyle, com participação ativa em eventos culturais, gastronómicos e musicais, reforçando a ligação à sociedade e promovendo soluções energéticas adaptadas a cada contexto. Esta vertente é bem visível na presença do Guia Repsol em Portugal — que contou com a sua primeira gala em abril —, para celebrar a nossa mesa e os nossos traços culturais tão próprios, contagiando-nos com ainda mais energia positiva nos 70 restaurantes distinguidos com os famosos Sóis Repsol e 124 recomendados.