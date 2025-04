Depois de uma gala em Tenerife, Espanha, a 17 de março último, onde foram distinguidos 90 restaurantes, a Gala do Guia Repsol chega a território nacional com o mote “O sol nasce em Santarém”, celebrando “a excelência e inovação da gastronomia portuguesa”, de acordo com a entidade promotora do galardão.

Um evento transmitido em sapo.pt e na TV na app SAPO TV (botão verde do comando MEO); boxes Android e Apple TV.

Nesta edição, mais de 70 restaurantes portugueses serão distinguidos com os Sóis Repsol e Recomendados. Quatro estabelecimentos receberão ainda o Sol Sustentável, uma distinção que destaca práticas ecológicas e a aposta na sustentabilidade gastronómica.

A gala contará com a presença de chefs de renome, como Marlene Vieira e Henrique Sá Pessoa, que receberam simbolicamente o testemunho da edição espanhola.

O sistema de classificação dos Sóis Repsol considera não apenas a qualidade e criatividade da cozinha, mas também a experiência global do cliente – desde a receção até ao serviço de sala e à carta de vinhos.

Três Sóis Repsol são atribuídos aos restaurantes que oferecem uma experiência gastronómica excecional. Dois Sóis Repsol reconhecem restaurantes que demonstram maturidade e um conceito sólido. Um Sol Repsol destina-se a espaços gastronómicos que se destacam pela autenticidade, pelo respeito pelo produto. Finalmente, o Sol Recomendado distingue restaurantes que oferecem uma cozinha de qualidade e um ambiente acolhedor.