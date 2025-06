Na última cerimónia de compromisso, antes da renovação de votos, Marta notou que César nunca foi sincero em relação aos seus sentimentos, apesar deste chegar a dizer que, inicialmente, se tinha apaixonado por ela. Afinal, o que queria?

Marta e César foram, sem dúvida, um dos casais mais polémicos da atual edição do 'Casados à Primeira Vista', que chega ao fim este domingo, 29 de junho, com a renovação de votos. Na cerimónia de compromisso deste domingo, dia 22 de junho, Marta e César fizeram um balanço do seu relacionamento, cheio de altos e baixos. "Realmente não senti à primeira vista aquela atração física, entretanto o casamento foi o que foi, mas nós falámos, ultrapassámos as situações, eu estive quase sempre a dar tudo no relacionamento", notou César, lembrando o polémico casamento. O desmaio no altar que deu muito que falar Na altura, Marta mostrou logo o seu desagrado assim que viu César no altar, notando que para ela era difícil estar com uma pessoa cujos dentes não fossem 'perfeitos'. Já no altar, desmaiou - dizendo mais tarde que tinha fingido o desmaio. Contudo, voltou com a palavra atrás notando que tinha realmente desmaiado, tendo dito que fingiu apenas para não preocupar o filho.

A desilusão de César após a paixão

Inicialmente, o tarólogo confessou que chegou a apaixonar-se pela pessoa que Marta era e que decidiu lutar pelo relacionamento. Contudo, ao perceber que esta não tinha interesse em avançar, eventualmente, para uma relação amorosa, acabou por desistir.

"Isso foi começando a esfriar", notou na cerimónia de compromisso. "A Marta fechou o coração para mim e eu também fechei para ela", argumenta.

Uma das especialistas, inclusive, mostrou-se confusa com as declarações de Marta, uma vez que na sua perspetiva César não foi sincero com ela ao não lhe dizer (pelo menos a sós) que se tinha apaixonado por ela inicialmente.

"A própria Marta bloqueou essa estrada. Quando se diz para uma pessoa 'eu não nutro sentimentos por você', acha que o César teria coragem de entrar num terreno tão inseguro assim e entregar o seu coração?", questionou a especialista.

E agora? Como será a renovação de votos?

Entretanto, numa conversa com o filho Bruno, que foi o seu grande apoio ao longo da experiência, Marta confessou que viu a sua autoestima afetada.

"Espero ter aprendido em não confiar em ninguém. Sou muito dada, pus a pessoa que estava comigo à minha frente e não posso fazer isso mais à minha vida, tem que estar ao meu lado", referiu.

"Mesmo ouvir o César [a dizer] que não gostava de mim e continuar a insistir naquele sofá que gostava de mim, a fazer-me de louca. Ainda me disse: 'achas que eu alguma vez ia gostar de ti? Com esse corpo? Com esse físico? Nunca na vida. Nunca senti tesão sequer por ti, por isso é que nunca me fiz a ti'", relata.

Marta notou que ficou triste ao perceber que a maneira como César se expressava aos especialistas era diferente do que quando estavam sozinhos.

"Ele não é obrigado a ter tesão por mim, a ter química por mim, também não era obrigado a dizer isso, mas pronto, aceito que me tenha dito, mas podia ter dito aos especialistas. Primeiro tive uma grande admiração por ele. Podia tornar-se um amor? Podia. De resto, quando conheci o caráter dele... Preferia ficar sozinha para o resto da vida. Meu Deus!", exclamou por fim.