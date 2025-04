O casamento de Marta Neto e César no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, continua a dar muito que falar. Depois de se ter revelado desiludida com a escolha dos especialistas, a cabelereira de Vizela decidiu dar uma oportunidade ao tarólogo de Braga. Contudo, não quis fazer as habituais fotos de casamento.

"Para mim não faz sentido. Faz sentido daqui a uma semana, duas, três - quando nós nos conhecermos", justificou.

"Se nós quisermos ficar juntos tiramos muitas fotos, agora hoje… Estou abatida", confessou, não escondendo os seus sentimentos.

"Vou dar-te uma oportunidade de te conhecer, porque eu ia dizer não. Juro-te. Mas olhei para os teus filhos e sou um doce de pessoa", disse ainda, notando - contudo - que não gostou quando César falou da ex-mulher no altar.

