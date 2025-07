Este verão, A Vaca que ri regressa à sua campanha “A Vaca que ri Collection”, agora com um twist fresco, vibrante e POP(ular). Até 15 de julho, os consumidores que comprarem porções ou palitos A Vaca que ri (packs promocionais, aqueles com o design da Collection) poderão acumular pontos e trocá-los por goodies exclusivos no site oficial da campanha.

Este ano a marca apresenta uma coleção inspirada no universo jovem e descontraído do verão português: momentos de praia, sunsets com amigos e gargalhadas espontâneas.

A nova coleção inclui meias, t-shirts, chapéus tipo bucket, tote bags, canecas brandizadas com a vaca mais feliz, almofadas de praia criadas em parceria com a marca Trippi e sapatilhas. Uma campanha com direito a música, com a letra escrita por David Carreira.

PASSATEMPO

Para que possa viver o seu verão com os goodies d´A Vaca que ri, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo. Temos dois kits para oferecer.

O prémio consta dos seguintes elementos:

Trippi (almofada de praia);

Dois packs de palitos A Vaca que ri (A Vaca que ri Light e A Vaca que ri Original);

Dois packs de 16 porções (1 Pack A Vaca que ri Light e 1 Pack A Vaca que ri Original);

Uma unidade de Curado Light A Vaca que ri 16 porções.

O passatempo termina a 15 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.