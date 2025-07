Diogo Amaral e Jessica Athayde casaram há nove meses. Em jeito de celebração, o ator partilhou na sua página de Instagram um vídeo do exato momento em que a atriz o pediu em casamento e na legenda da publicação contou os detalhes de como tudo aconteceu.

"Fazemos hoje nove meses de casados e foi assim que a minha pessoa preferida do mundo todo me pediu em casamento no dia 25 de fevereiro de 2024.

Estávamos nas Maldivas de férias com os miúdos, nessa manhã ela disse que tinha umas coisas para fazer (como se houvesse muita coisa para fazer nas Maldivas) e que já dizia alguma coisa.

Passado umas horas mandou uma mensagem para irmos ter com ela à piscina. Quando chegamos lá, a minha Célia estava 'mascarada' de sereia do outro lado da piscina, viu-me e gritou: 'Estás pronto?' Eu pensei que o 'estás pronto' era ela a mandar-me filmar (porque estava vestida de sereia).

Saquei do iPhone e gritei de volta: 'Estou! Andaaaaa…' Só quando ela chegou perto e disse: 'Diogo Amaral, quer ser a minha sereia?' Só aí é que percebi que era uma coisa especial e estranhamente fofinha que estava a acontecer e parei de filmar para saborear o momento, mas demorei algum tempo a perceber que era a minha Célia mais bonita do mundo a pedir-me em casamento.

Só percebi quando ela disse aos miúdos: 'A mãe acabou de pedir o pai em casamento…'. Já lá vão nove meses e eu amo a minha Célia todos os dias com todo o amor do meu coração (não consigo ser mais parolo do que isto)", escreveu o ator.

Nas imagens, Jessica aparece na piscina com um fato de banho com a seguinte frase: "Queres lavar o meu cabelo, mudar as minhas fraldas, amar-me e envelhecer ao meu lado?"

O casamento dos 'Célios'

Jessica Athayde e Diogo Amaral casaram a 30 de novembro de 2024. A festa decorreu no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, e contou com mais de 100 convidados, entre eles muitas caras conhecidas do público. O cantor Toy, os HMB e um espetáculo de drag queens animou os convidados noite dentro.